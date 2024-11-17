زيلينسكي يشكر مجموعة السبع وميلوني على دعمهم لبلاده

(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالشكر لمجموعة السبع ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على دعمهم لبلاده.وكتب في صحفته عبر منصة "إكس" يوم السبت، أنه "ممتن للغاية" لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ولزعماء مجموعة السبع على الدعم الذي قدموه لأوكرانيا في وقت سابق من اليوم.وقال إن "زعماء مجموعة السبع أظهروا مرة أخرى دعمًا ثابتًا لأوكرانيا مع اقترابنا من اليوم الألف للعدوان الروسي"، مضيفا : أنا ممتن للغاية لرئيسة مجلس الوزراء جورجيا ميلوني ولجميع زعماء مجموعة السبع لوقوفهم إلى جانب أوكرانيا.وأكد أن دعمهم يساعد أوكرانيا على حماية شعبها من الإرهاب، مما يؤدي في النهاية إلى إنقاذ أرواح لا حصر لها.وشدد زيلينسكي : في الوقت الذي تظل فيه روسيا العقبة الوحيدة أمام السلام العادل والدائم، من الأهمية بمكان إرسال رسالة واضحة: لن يتم التسامح مع العدوان وانتهاكات النظام الدولي، كما هو موضح في ميثاق الأمم المتحدة، وسيتحمل المسؤولون عواقب ذلك.واختتم : آن الأوان للمجتمع الدولي لتعزيز جهوده واتخاذ قرارات حاسمة لضمان الاستقرار والسلام لجميع دولنا. (أنسامد).

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