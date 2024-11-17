فرنسيس يدعو في كتاب جديد للتحقيق في إبادة جماعية في غزة

(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.جاء ذلك في كتاب جديد بعنوان "الأمل لا يخيب أبدًا.. الحجاج من أجل عالم أفضل"، نشرت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية مقتطفات منه يوم الأحد.وأضاف فرنسيس : وفقا لبعض الخبراء، فإن ما يحدث في غزة له خصائص الإبادة الجماعية. ويجب التحقيق فيه بعناية لتحديد ما إذا كان يتناسب مع التعريف الفني الذي صاغه خبراء القانون والمنظمات الدولية.ومن المقر أن يصدر الكتاب الذي أعده هيرنان رييس ألكايد، يوم الثلاثاء في إيطاليا وإسبانيا وأمريكا اللاتينية، ثم سيُنشر في بلدان أخرى مختلفة. (أنسامد).

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