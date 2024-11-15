ارتفاع طلبات اللجوء في إيطاليا العام الماضي

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها لعام 2024 حول توقعات الهجرة الدولية الذي نُشر يوم الخميس، إن طلبات اللجوء في إيطاليا العام الماضي ارتفعت بنسبة 70% مقارنة بعام 2022.وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع الكبير في طلبات اللجوء العام الماضي جعل إيطاليا "الوجهة الرابعة لطالبي اللجوء بين الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والسابعة بين كافة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".وسجلت إيطاليا 130 ألف طلب لجوء جديد، لتتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2017، والذي بلغ 126 ألف طلب لجوء، وفقًا للتقرير.وكشف التقرير أن غالبية طالبي اللجوء في عام 2023 جاءوا من بنجلاديش (23 ألفًا، +59%)، ومصر (18 ألفًا، +106%)، وباكستان (16 ألفًا، +47%). (أنسامد).

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