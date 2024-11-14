بيانتيدوسي: التهديدات الموجهة لتاياني مرفوضة

(أنسامد) - نوفمبر 14 - روما - أدان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بشدة التهديدات التي وُجهت اليوم إلى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، واصفًا إياها في تصريحات صحفية بـ"غير المقبولة". وأكد بيانتيدوسي على ضرورة تصدي الجميع لهذه التهديدات بحزم، لتجنب تأجيج مناخ الكراهية والعنف في ظل وضع دولي بالغ التعقيد والحساسية.وأعرب بيانتيدوسي عن تضامنه مع تاياني، مشيرًا إلى أن المحققين الدوليين قد شرعوا بالفعل في العمل على تحديد هوية المسؤولين عن الرسالة التي تضمنت تهديدات باستخدام القوة المسلحة لمهاجمة جميع المصالح الإسرائيلية، بما في ذلك السفارات والمنشآت في جميع أنحاء العالم. (أنسامد).

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