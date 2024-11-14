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متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يقتحمون مكتب ليوناردو في تورينو

احتجاجًا على دعم الشركة لإسرائيل

14 نوفمبر 2024, 10:28

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 14 - روما - اقتحمت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مكاتب شركة ليوناردو الإيطالية، المُصنّعة لقطع غيار الطائرات الحربية، في مدينة تورينو الإيطالية. وجاء هذا الاحتجاج تنديدًا بـ "تواطؤ الشركة المزعوم مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بشكل مستمر في غزة ضد الشعب الفلسطيني". وقد تمكنت الشرطة من التعرف على حوالي 30 متظاهرًا رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها "الانتفاضة في كل مكان"، وقاموا بتحطيم أبواب الشركة. وقد وصفهم وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، وهو مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الدفاع، بـ "المخربين الخطرين".

وأوضح بيان صادر عن المتظاهرين أن " شركة ليوناردو، وعلى الرغم من إعلانها أنها تعمل بشكل رئيسي في قطاع الدفاع، إلا أنها واصلت دعم الجيش الإسرائيلي لأكثر من عام من خلال شحنات تشمل المساعدة التقنية عن بُعد، وإصلاح المعدات، وتوريد قطع الغيار لطائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي". (أنسامد).

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