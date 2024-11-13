ماتاريلا لإيلون ماسك: إيطاليا تعرف كيف تعتني بشؤونها

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - أكد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، يوم الأربعاء، أن بلاده تعرف كيف تعتني بشؤونها، ردًا على تعليق الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على منصة إكس (تويتر سابقًا) كتب فيه أن قضاة روما الذين ألغوا احتجاز دفعة ثانية من المهاجرين في ألبانيا بناءً على سياسة إيطاليا، عليهم الرحيل.وقال ماتاريلا: "إيطاليا بلد ديمقراطي عظيم، ويجب أن أؤكد أنها تعرف كيف تدير شؤونها، مع احترام دستورها"، مستشهدا بتصريح له في أكتوبر 2022، ردًا على تصريحات وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية، لورانس بون، التي عبرت عن قلقها من الحكومة الجديدة برئاسة جورجيا ميلوني.وأضاف ماتلا: "يجب على أي شخص لاسيما إذا كان معلن أنه على وشك تولي دور حكومي مهم في بلد صديق وحليف، أن يحترم السيادة، ولا يمكنه الادعاء بدور نقل الأحكام".وكان مالك شركات تسلا وإكس وسبيس أكس، والذي عينه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، على رأس وزارة الكفاءة الحكومية، قد كتب: "هؤلاء القضاة يجب أن يرحلوا"، في إشارة إلى قرار المحكمة برفض احتجاز 7 مهاجرين، حيث أحال القضاة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. (أنسامد).

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