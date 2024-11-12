إيطاليا:إحالة قضية مهاجرين ألبان لمحكمة الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - أحال قسم الهجرة في محكمة روما قضية تتعلق بمجموعة ثانية من سبعة مهاجرين ألبان، الذين نُقلوا إلى مركز استقبال تديره إيطاليا في ألبانيا، إلى محكمة الاتحاد الأوروبي للمصادقة على قانونية احتجازهم.وكانت محكمة روما قد علقت قرار احتجازهم بانتظار حكم محكمة العدل الأوروبية.ويتعين على المهاجرين السبعة، وهم من مصر وبنجلاديش، مغادرة مركز "جيادر" في ألبانيا خلال 48 ساعة، وهي المهلة المحددة لانتهاء التحقيق. وسيكون على السفينة "ليبرا" التي نقلتهم، إعادتهم إلى إيطاليا.وفي 18 أكتوبر، لم تتمكن المحكمة الأوروبية من التأكد من قانونية احتجاز 12 مهاجراً آخرين كانوا جزءاً من المجموعة الأولى التي نُقلت إلى ألبانيا بموجب اتفاقية مثيرة للجدل، أبرمتها الحكومة الإيطالية لإدارة مراكز المهاجرين على الأراضي الألبانية.(أنسامد).

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