إيطاليا من أوائل من اقترح إنشاء مصانع الذكاء الاصطناعي

(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - أعلنت المفوضية الأوروبية أن إيطاليا من أوائل الدول التي اقترحت إنشاء مصانع للذكاء الاصطناعي، بهدف تأسيس نظام بيئي أوروبي قوي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتطوير حلول مبتكرة في هذا المجال. ستُبنى هذه المصانع حول الشبكة العالمية لأجهزة الكمبيوتر العملاقة الأوروبية عالية الأداء (HPC).تهدف هذه المبادرة، التي انطلقت في يناير الماضي، إلى زيادة قوة الحوسبة المُخصصة للذكاء الاصطناعي في أوروبا بشكل كبير. ستكون مصانع الذكاء الاصطناعي مترابطة ومتاحة للشركات الناشئة الأوروبية، ورواد الصناعة، والباحثين في هذا القطاع.وأضافت المفوضية الأوروبية أن 15 دولة عضوًا ودولتين مشاركتين قدّمت سبع مقترحات لبناء مصانع للذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن مبادرة EuroHPC المشتركة.قدّمت إيطاليا مقترحًا بالاشتراك مع النمسا وسلوفينيا، وقدّمت فنلندا مقترحًا آخر بالاشتراك مع جمهورية التشيك والدانمرك وإستونيا والنرويج وبولندا. بالإضافة إلى ذلك، قدّمت لوكسمبورغ والسويد وألمانيا واليونان مقترحًا مشتركًا.كما أعدّت إسبانيا مقترحًا بالاشتراك مع البرتغال ورومانيا وتركيا، ومن المتوقع تقديمه قريبًا.ستُقيّم لجنة من الخبراء المستقلين المقترحات المقدمة، وسيُعلن عن اختيار أول مصانع الذكاء الاصطناعي من قبل EuroHPC في ديسمبر، على أن يتم إطلاقها بعد ذلك بوقت قصير.أعربت قبرص وسلوفينيا عن اهتمامهما بالانضمام إلى مصنع للذكاء الاصطناعي أو إنشاء مصنع جديد في مرحلة لاحقة. حدّدت المفوضية الأوروبية فبراير 2025 موعدًا نهائيًا لتقديم المقترحات اللاحقة.يُعدّ إنشاء أول مصانع الذكاء الاصطناعي بحلول أوائل عام 2025 جزءًا من المبادئ التوجيهية السياسية التي أعلنتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.(أنسامد).

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