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ماتاريلا يدعو الصين لإزالة الحواجز أمام المنتجات الإيطالية

10 نوفمبر 2024, 07:36

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا السبت، أن الصين تمثل الشريك التجاري الأول لإيطاليا في آسيا، داعيا إلى إزالة الحواجز التي تعيق وصول المنتجات الإيطالية إلى السوق الصينية.

وقال ماتاريلا الذي يقوم بزيارة للصين خلال كلمة ألقاها في جامعة بكين : الصين هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا في آسيا.

وأضاف : إن الروح البناءة التي تحركنا تدعونا إلى إقامة علاقة متوازنة تعمل على إزالة الحواجز التي تعيق وصول المنتجات الإيطالية المتميزة إلى السوق الصينية وتمكنا من تلبية توقعات المستهلكين الصينيين الذين يطالبون بالجودة بشكل متزايد ويحرصون عليها.

وتابع ماتاريلا أنه لا أحد في إيطاليا كلها وفي أوروبا يتخيل موسما من الحمائية، مشيرا إلى أن إجراء حوار سلس ومسئول ومتعمق بين بكين والاتحاد الأوروبي في القطاعات السياسية والاستراتيجية، من شأنه أن يمثل قيمة.

ولفت إلى أن هناك قضايا معقدة تهمنا جميعا، تتطلب إجراء مثل هذا الحوار، مضيفا : إن إبراز المبادئ التي تمثل حماية للحضارة، بغض النظر عن السياقات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لا يعد بأي حال من الأحوال شكلا من أشكال التدخل.

واختتم الرئيس الإيطالي خطابه قائلا : إنها بالأحرى دعوة ;;ذات قيمة عالمية نحو سلوك متسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يهم المجتمع الدولي بأكمله. (أنسامد).

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