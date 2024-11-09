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سالفيني:ميسينا أطول جسرمعلق في العالم وأكبر عملية ضد المافيا

09 نوفمبر 2024, 12:16

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - صرح وزير النقل ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني يوم الجمعة إن بناء ما سيكون أطول جسر معلق في العالم عبر مضيق ميسينا من صقلية إلى البر الرئيسي لإيطاليا هو أكبر عملية لمكافحة المافيا يمكن تخيلها.

وقال زعيم حزب الرابطة اليميني على هامش مؤتمر "الجسور والجسور المعلقة": "الجسر فوق المضيق هو موقع بناء لن يوحد صقلية وكالابريا بعد قرن من الثرثرة وميسينا وفيلا سان جيوفاني فحسب، بل سيوحد إيطاليا بأوروبا والعالم".

وأكد أن التصميم والبناء، الذي نظمته الوكالة الوطنية لسلامة السكك الحديدية والبنية التحتية للطرق والطرق السريعة ستخلق أكثر من 100,000 فرصة عمل وفقًا لتقديرات الشركة وستكون أكبر عملية لمكافحة المافيا.

وشرح قائلا: "لأن هناك من يقول: لا تبنوا الجسر في صقلية وكالابريا لأن هناك المافيا وعصابة ندرانجيتا"، مضيفا:"هذا جنون. تزدهر المافيا حيث يوجد اليأس، حيث لا مستقبل للشباب ولا عمل. سوف يجلب الجسر العمل والثروة والجمال، وسيوفر أطنانًا من ثاني أكسيد الكربون في الهواء، لذلك سيكون أحد أكثر الجسور خضرة في العالم".

وقّع مدير الوكالة الوطنية للإنشاءات الفنية، دومينيكو كابومولا، والرئيس التنفيذي لشركة بناء جسر ستريتو دي ميسينا، بيترو تشيوتشي، مذكرة تفاهم لتطوير التصميم التنفيذي لأنظمة المراقبة الخاصة بالجسر أثناء صياغة المشروع التنفيذي.

وعلق سالفيني قائلاً: "وقع الفنيون اليوم على اتفاقية تنص على السلامة الكاملة لما سيكون عملاً عاماً مدروساً في جميع أنحاء العالم".

وتبلغ تكلفة الجسر حاليًا 4.6 مليار يورو، ومن المقرر أن يدخل الجسر حيز الاستخدام في أوائل عام 2030.

وقد تم تأجيل المشروع، الذي كان أول من دافع عنه رئيس الوزراء السابق وقطب الإعلام الراحل سيلفيو برلسكوني الذي شغل منصب رئيس الوزراء لثلاث مرات، بسبب تكلفته العالية والمخاوف البيئية والمخاوف من تسلل المافيا على جانبي المضيق، من قبل منظمة ندرانجيتا في كالابريا وكوزا نوسترا في صقلية.

وقد قال بطل المشروع الحالي، سالفيني، إن مواقع البناء ستُفتتح بحلول نهاية العام وسيستغرق إنجاز الجسر سبع سنوات. (أنسامد).

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