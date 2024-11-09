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أحد المهاجرين الثمانية في ألبانيا سيعود لإيطاليا لأسباب صحية

09 نوفمبر 2024, 09:15

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - أفاد مسؤولون يوم الجمعة إن أحد المهاجرين الثمانية الذين تم نقلهم إلى ألبانيا، كدفعة ثانية من طالبي اللجوء المقرر معالجتهم في مركز تديره إيطاليا هناك، تبين أنه معرض للخطر وسيعود إلى إيطاليا.

وقد تم إعادة الدفعة الأولى بالفعل إلى إيطاليا بعد أن قضت محكمة روما بأن بلدانهم الأصلية، مصر وبنجلاديش، ليست آمنة تمامًا.

هذه الدفعة الثانية أيضًا من هاتين الدولتين ولكن الحكومة واثقة من أن المحكمة لن تلغي مرسومًا بشأن البلدان الآمنة الذي أصدرته إدارة جورجيا ميلوني لمنع مثل هذه التحديات.

تبين أن المهاجر معرض لبعض المشاكل الصحية، كما حدث مع أحد أفراد الدفعة السابقة، والذي تبين أن آخر منهم قاصر وبالتالي غير مؤهل للبرنامج أيضًا.

وسوف يتم نقل المهاجر، الذي لا يُعرف ما إذا كان مصريًا أم بنغاليًا، إلى برينديزي على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية تقوم بتجميع المهاجرين - الذكور البالغين الأصحاء - للمشروع الألباني.

وتقول ميلوني إن الخطة المثيرة للجدل، والتي أثارت اهتمام المملكة المتحدة وهولندا من بين دول أخرى، ستكون بمثابة رادع للمهاجرين الذين ينطلقون إلى إيطاليا وأوروبا.

وتري المعارضة الإيطالية إنها تخلق غوانتانامو جديدًا وتخرج قضية المهاجرين بشكل غير مقبول، في حين لا تعالج سوى قطرة في بحر الوافدين كل عام.

ويصفون هذه الخطة بأنها حيلة دعائية، ويشيرون إلى أنه عندما تصل إلى الطاقة القصوى فإنها لن تعالج سوى 3000 مهاجر سنويًا - في حين وصل أكثر من 150 ألف مهاجر إلى إيطاليا العام الماضي، وهو رقم انخفض بشكل حاد هذا العام.

وقد وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسلا فون دير لاين المشروع بأنه نموذج يمكن أن تحاكيه دول أخرى.

ومن جهته أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي رفض سياسة الحكومة المحافظة السابقة بشأن المهاجرين إلى رواندا، عن اهتمام خاص بالاتفاق بين إيطاليا وألبانيا. (أنسامد).

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09:15

أحد المهاجرين الثمانية في ألبانيا سيعود لإيطاليا لأسباب صحية

15:47

سفينة "ليبرا" تصل ألبانيا وعلى متنها 8 مهاجرين

12:19

ميلوني : إيطاليا قوية، ومن المهم العمل كفريق