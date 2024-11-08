ميلوني : إيطاليا قوية، ومن المهم العمل كفريق

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الخميس، أن إيطاليا قوية، مشيرة إلى أهمية العمل كفريق واحد.وأضافت في رسالة إلى الاجتماع المشترك للاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيندستريا" في بريشيا وبيرجامو، أنه كلما كان التآزر أقوى، كانت الفائدة التي يمكن أن يحققها نظام الإنتاج الإيطالي ككل أكبر.وتابعت : إن العمل كفريق واحد، وخاصة في مراحل معقدة مثل التي نمر بها، أمر بالغ الأهمية لزيادة القدرة التنافسية لشركاتنا وتعزيز القدرة على الوصول لأسواق جديدة.وشددت ميلوني : اليوم، تعطينا المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية صورة لإيطاليا القوية، القادرة على مواجهة الصعوبات بشكل أفضل من الدول الأوروبية الأخرى. (أنسامد).

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