سفينة "ليبرا" تصل ألبانيا وعلى متنها 8 مهاجرين

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - وصلت سفينة "ليبرا" التابعة للبحرية الإيطالية إلى ميناء شينجين الألباني يوم الجمعة وعلى متنها ثمانية مهاجرين تم اعتراضهم قبل أربعة أيام جنوب جزيرة لامبيدوزا الصقلية.وقالت مصادر مطلعة، إن هذه المجموعة من المهاجرين تضم ثلاثة مصريين وثمانية مواطنين من بنجلاديش.ومن المقرر أن يخضع طالبو اللجوء الثمانية لفحوصات طبية وإجراءات تحديد الهوية قبل نقلهم إلى مركز المهاجرين الذي تديره إيطاليا، حيث سينتظرون فحص ملف احتجازهم من قبل وحدة الهجرة في محكمة روما.وضمت المجموعة الأولى من طالبي اللجوء التي نقلتها سفينة "ليبرا" إلى ألبانيا 12 مواطنا من بنجلاديش ومصر. لم تؤيد محكمة روما احتجازهم في مركز الهجرة في 18 أكتوبر، حيث أن بلدانهم الأصلية ليست آمنة تمامًا، استنادًا إلى قرار أصدرته محكمة العدل الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر.وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، وافق مجلس الوزراء على مرسوم يحدد قائمة الدول الآمنة لإعادة المهاجرين، بما في ذلك بنجلاديش ومصر.(أنسامد).

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