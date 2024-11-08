سفينة "ليبرا" تصل ألبانيا وعلى متنها 8 مهاجرين

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

سفينة "ليبرا" تصل ألبانيا وعلى متنها 8 مهاجرين

08 نوفمبر 2024, 15:47

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - وصلت سفينة "ليبرا" التابعة للبحرية الإيطالية إلى ميناء شينجين الألباني يوم الجمعة وعلى متنها ثمانية مهاجرين تم اعتراضهم قبل أربعة أيام جنوب جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وقالت مصادر مطلعة، إن هذه المجموعة من المهاجرين تضم ثلاثة مصريين وثمانية مواطنين من بنجلاديش.

ومن المقرر أن يخضع طالبو اللجوء الثمانية لفحوصات طبية وإجراءات تحديد الهوية قبل نقلهم إلى مركز المهاجرين الذي تديره إيطاليا، حيث سينتظرون فحص ملف احتجازهم من قبل وحدة الهجرة في محكمة روما.

وضمت المجموعة الأولى من طالبي اللجوء التي نقلتها سفينة "ليبرا" إلى ألبانيا 12 مواطنا من بنجلاديش ومصر. لم تؤيد محكمة روما احتجازهم في مركز الهجرة في 18 أكتوبر، حيث أن بلدانهم الأصلية ليست آمنة تمامًا، استنادًا إلى قرار أصدرته محكمة العدل الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، وافق مجلس الوزراء على مرسوم يحدد قائمة الدول الآمنة لإعادة المهاجرين، بما في ذلك بنجلاديش ومصر.

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

15:47

سفينة "ليبرا" تصل ألبانيا وعلى متنها 8 مهاجرين

12:19

ميلوني : إيطاليا قوية، ومن المهم العمل كفريق

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

15:47

سفينة "ليبرا" تصل ألبانيا وعلى متنها 8 مهاجرين

12:19

ميلوني : إيطاليا قوية، ومن المهم العمل كفريق