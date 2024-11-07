ميلوني تتحدث مع ترامب بعد فوزه في الانتخابات

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - أجرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، محادثة هاتفية في وقت متأخر من يوم الأربعاء مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب دونالد ترامب، لتهنئته بفوزه في الانتخابات، حسبما ذكر مكتبها.وبحسب البيان الصادر من مكتب رئاسة الوزراء، أتاحت المحادثة فرصة لتأكيد التحالف المتين والشراكة الاستراتيجية والصداقة العميقة والطويلة الأمد التي لطالما ربطت بين روما وواشنطن".وأردف، "خلال المكالمة، أعربت رئيسة الوزراء ميلوني، والرئيس المنتخب دونالد ترامب عن استعدادهما للعمل بتنسيق وثيق في جميع القضايا الدولية الرئيسية، بدءا من الحرب في أوكرانيا وأزمة الشرق الأوسط، بهدف مشترك هو تعزيز الاستقرار والأمن، وأيضا في سياق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".واختتم البيان بالقول، إن الزعيمان أعربا عن عزمهما لاستمرار عملية تعزيز العلاقات الثنائية الممتازة بالفعل، والتي تقوم على القيم والمبادئ المشتركة، واتفقا على البقاء على اتصال وثيق. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA