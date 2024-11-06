دراسة: أكثر من 6 ملايين إيطالي يعيشون في الخارج

(أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - وصل عدد الإيطاليين الذين يعيشون في الخارج إلى 652,000 مقيم منذ عام 2020، بزيادة قدرها 11.8%.ويوضح البحث التاسع عشر حول الإيطاليين في العالم، الذي أجرته مؤسسة ميجرانتس، أن أكثر من 6.1 مليون إيطالي يقيمون في الخارج.وأشار البحث إلى التأثير السلبي للهجرة على المناطق ذات الدخل المنخفض في إيطاليا، داعيًا إلى مزيد من الاهتمام "على جميع المستويات لإعادة إدخال السياسات التي تهدف إلى إعطاء جاذبية جديدة لهذه المناطق".ووفقًا للدراسة، اختار الإيطاليون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا على وجه الخصوص مغادرة البلاد بشكل دائم، وكانت المناطق التي بها أعلى عدد من المهاجرين في عام 2024 هي صقلية، تليها لومباردي وفينيتو.وذكرت أن 45.8% من الإيطاليين المسجلين كمقيمين في الخارج هم من الجنوب - أكثر من 2.8 مليون، بما في ذلك 956,000 ينحدرون من الجزر.(أنسامد).

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