أوكرانيا محور محادثات ميلوني مع أمين عام حلف شمال الأطلسي

(أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - صرحت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إن قضية دعم أوكرانيا في قتالها ضد قوات الغزو الروسية كانت محور المحادثات التي أجرتها مع الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روته في روما اليوم الثلاثاء.وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي مشترك مع روته "إن الهدف المشترك يظل بناء أفضل الظروف الممكنة للسلام العادل وتنسيق الدور الذي يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يمارسه ويجب عليه أن يمارسه في هذا الصدد لمساعدة أوكرانيا على التطلع إلى الأمام".كانت إيطاليا داعمة قوية لكييف منذ الغزو الروسي في عهد ميلوني ورئيس الوزراء السابق ماريو دراجي.واستطردت رئيسة الوزراء: "لقد قامت إيطاليا دائمًا بدورها من هذا المنظور. لقد حصلنا على حزمة مساعدات عسكرية جديدة تركز، كما هو الحال دائمًا، على أنظمة الدفاع المضادة للطائرات، وهو ما يعني، قبل كل شيء، الدفاع عن السكان المدنيين".وتابعت: "تواصل إيطاليا تقديم هذا الدعم الصافي المتعدد، بدءًا من وجهة النظر الإنسانية حتى إعادة الإعمار".وأضافت ميلوني أن إيطاليا لعبت "دورًا أساسيًا داخل التحالف الأطلسي ونحن المساهم الأكبر من حيث القيمة المطلقة في مهام (حلف شمال الأطلسي) وبالتالي أيضًا في ميزانية حلف شمال الأطلسي".وأردفت: "إن جهودنا تتمحور على طول الجناح الشرقي (للحلف) ولكن أيضًا مع الموارد البحرية في البحر الأبيض المتوسط ;;والتزامنا التاريخي بمنطقة البلقان التي تشكل أهمية حاسمة بالنسبة لإيطاليا".وشكر روته ميلوني على ريادتها بشأن أوكرانيا وأشار إلى أن جميع أعضاء التحالف، بما في ذلك إيطاليا، قد التزموا برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. (أنسامد).

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