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نحو 118 مهاجراً يصلون إلى لامبيدوزا

05 نوفمبر 2024, 10:23

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - وصل 118 مهاجرًا إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية في أخر 24 ساعة على متن قاربين، بينما أنقذ خفر السواحل وسفينة تديرها وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس اثنين آخرين قبالة الساحل من قبل.

واستضاف مركز الاستقبال المحلي 135 شخصًا بعد نقل 151 ضيفًا إلى البر الرئيسي حتى مساء الأحد الماضى.

وقد وصل أول قارب إلى رصيف فافارولو قادمًا من تاجوراء في ليبيا وعلى متنه 27 راكبًا - بينهم 10 نساء وأربعة قاصرين - من السودان وتونس وسوريا وقالوا إنهم دفعوا 7000 دينار ليبي للعبور.

كما ألقت شرطة الكارابينييري القبض على 42 مصريًا وباكستانيًا وأفغانيًا وسوريًا في الجزيرة، قالوا إنهم غادروا من صبراتة في ليبيا، على الرغم من أن السلطات لم تعثر على قاربهم بعد.

وقد عثرت شرطة المالية أيضا على 13 شخصا بينهم امرأة قادمين من مصر والسودان وسوريا وصلوا إلى شاطئ جيتجيا على متن قارب طوله 10 أمتار انطلق من صبراتة. (أنسامد).

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