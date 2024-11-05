نحو 118 مهاجراً يصلون إلى لامبيدوزا

واستضاف مركز الاستقبال المحلي 135 شخصًا بعد نقل 151 ضيفًا إلى البر الرئيسي حتى مساء الأحد الماضى.
وقد وصل أول قارب إلى رصيف فافارولو قادمًا من تاجوراء في ليبيا وعلى متنه 27 راكبًا - بينهم 10 نساء وأربعة قاصرين - من السودان وتونس وسوريا وقالوا إنهم دفعوا 7000 دينار ليبي للعبور.
كما ألقت شرطة الكارابينييري القبض على 42 مصريًا وباكستانيًا وأفغانيًا وسوريًا في الجزيرة، قالوا إنهم غادروا من صبراتة في ليبيا، على الرغم من أن السلطات لم تعثر على قاربهم بعد.
وقد عثرت شرطة المالية أيضا على 13 شخصا بينهم امرأة قادمين من مصر والسودان وسوريا وصلوا إلى شاطئ جيتجيا على متن قارب طوله 10 أمتار انطلق من صبراتة. (أنسامد).
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