مفوضية اللاجئين:انخفاض أعداد الوافدين بنسبة 29% في أكتوبر

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الاثنين أن 5500 شخص وصلوا إلى سواحل إيطاليا في شهر أكتوبر، بانخفاض بنسبة 29% مقارنة بالشهر السابق عندما بلغ عدد الوافدين المسجلين 7685.وفي الوقت نفسه، تم العثور على جثة رجل سوري يعتقد أنه توفي لأسباب طبيعية على متن قارب غادر طرابلس.وبشكل عام، بين يناير وأغسطس، بلغ عدد الوافدين على التوالي 2258 في يناير، و2301 في فبراير، و6857 في مارس، و4721 في أبريل، و4976 في مايو، و4902 في يونيو، و7465 في يوليو و8526 في أغسطس، بحسب وكالة الأمم المتحدة.وأوضحت المفوضية أيضًا أن المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا غادروا من ليبيا وتونس وتركيا والجزائر.وكانت ليبيا أول دولة تنطلق منها المهاجرين، حيث بلغ عدد الوافدين إلى إيطاليا عن طريق البحر نحو 65%.ووصل نحو 85% من الواصلين إلى البلاد في أكتوبر/تشرين الأول إلى لامبيدوزا.ومن بين موانئ الوصول الأخرى كروتوني، وروتشيلا يونيكا، وبوتسالو، وبورتو إمبيدوكلي، ولامبيوني، ورافينا، ومارسالا، وساليرنو، وأوغوستا، وباري، وكارلوفورتي.ومنذ بداية العام، كانت الجنسيات السائدة هي: بنغلاديش (20%)، وسوريا (19%)، وتونس (13%)، ومصر (7%)، وغينيا (6%)، وباكستان (4%)، وإريتريا (3%)، والسودان (3%)، ومالي (3%)، وغامبيا (2%)، بحسب المفوضية. (أنسامد).

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