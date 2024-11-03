فرنسيس : لنتعلم من الدستور الإيطالي الذي ينبذ الحرب

(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - أشاد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بالدستور الإيطالي الذي ينص على أن إيطاليا تنبذ الحرب، مؤكدا أن هذا المبدأ يجب أن يتم تبنيه في جميع أنحاء العالم، وذلك في كلمته خلال صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد.ووجه البابا فرنسيس التحية لأعضاء منظمة الطوارئ الإيطالية غير الحكومية للمساعدات الطبية، لافتا إلى أن المنظمة تتمسك بالمادة 11 من الدستور الإيطالي والتي تنص على نبذ إيطاليا للحرب كأداة للعدوان على حرية الشعوب الأخرى أو وسيلة لتسوية النزاعات الدولية.ودعا إلى تطبيق هذا المبدأ في جميع أنحاء العالم، مشددا على ضرورة حظر الحروب وحل الخلافات من خلال القانون والمفاوضات.وتابع : فلتصمت الأسلحة وليحل محلها الحوار. ولنصلي من أجل أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل وميانمار وجنوب السودان.كما دعا إلى الصلاة من أجل فالنسيا بعد الفيضانات المدمرة التي شهدتها المدينة الإسبانية والمنطقة المحيطة بها هذا الأسبوع والتي أودت بحياة أكثر من 200 شخص. (أنسامد).

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