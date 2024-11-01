ماتاريلا : اليونيفيل تقوم بدور أساسي في لبنان

وقال ماتاريلا خلال كلمته في الحفل الذي أقيم لمنح الأوسمة العسكرية الإيطالية، بمناسبة الاحتفال بيوم القوات المسلحة الذي يوافق 4 تشرين الثاني/نوفمبر : إن القوات المسلحة هي الركيزة الأساسية في الردع من أجل الاستقرار والسلام.
وتابع : إن التزام المؤسسات يعتمد على عامل الردع الذي تمثله، والذي يعد ضروريا لمنع استخدام الأسلحة، مضيفا : في هذا الوقت، تتجه أفكارنا إلى الوحدة الإيطالية المنتشرة ضمن بعثة اليونيفيل في لبنان وإلى جميع أصحاب الخوذ الزرقاء الذين يعملون في هذا الوضع الدقيق للغاية.
وأردف قائلا : من المهم للغاية الحفاظ على القانون الإنساني الدولي الذي تمثله هذه البعثة. أتمنى لهم أن يتمكنوا قريبًا من العودة إلى عائلاتهم بعد إكمال مهمتهم. (أنسامد).
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