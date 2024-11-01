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ماتاريلا : اليونيفيل تقوم بدور أساسي في لبنان

01 نوفمبر 2024, 09:27

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الخميس، على أهمية دور بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، والتي تساهم فيها إيطاليا بحوالي 1000 جندي، وذلك بعد أن تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مؤخرًا لهجوم من القوات الإسرائيلية التي تحارب حزب الله.

وقال ماتاريلا خلال كلمته في الحفل الذي أقيم لمنح الأوسمة العسكرية الإيطالية، بمناسبة الاحتفال بيوم القوات المسلحة الذي يوافق 4 تشرين الثاني/نوفمبر : إن القوات المسلحة هي الركيزة الأساسية في الردع من أجل الاستقرار والسلام.

وتابع : إن التزام المؤسسات يعتمد على عامل الردع الذي تمثله، والذي يعد ضروريا لمنع استخدام الأسلحة، مضيفا : في هذا الوقت، تتجه أفكارنا إلى الوحدة الإيطالية المنتشرة ضمن بعثة اليونيفيل في لبنان وإلى جميع أصحاب الخوذ الزرقاء الذين يعملون في هذا الوضع الدقيق للغاية.

وأردف قائلا : من المهم للغاية الحفاظ على القانون الإنساني الدولي الذي تمثله هذه البعثة. أتمنى لهم أن يتمكنوا قريبًا من العودة إلى عائلاتهم بعد إكمال مهمتهم. (أنسامد).

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