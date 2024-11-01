إنتيسا سان باولو يرفع توقعات أرباح 2025 إلى 9 مليارات يورو

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - رفع بنك "إنتيسا سان باولو" توقعات أرباحه لعام 2025 إلى 9 مليار يورو، بعد تسجيل أفضل نتائجه على الإطلاق في الربع الثالث من العام.وقال البنك الإيطالي إنه حقق صافي دخل بلغ 2.4 مليار يورو في الربع الثالث، بزيادة 26٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.وأوضح أن صافي الدخل المتوقع لعام 2024 بلغ 8.5 مليار يورو، مضيفا أن تنفيذ خطة أعماله 2022-2025 يسير بأقصى سرعة.وقال الرئيس التنفيذي كارلو ميسينا: "أعادت نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 التأكيد على مكانة إنتيسا سان باولو كقائد أوروبي: تضعنا قيمتنا السوقية الآن جنبًا إلى جنب مع بي إن بي باريبا وسانتاندير، على الرغم من أن هذه البنوك لديها ميزانيات عمومية أكبر بكثير".وأردف، "في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح المستحقة بالفعل 5 مليارات يورو، حيث تذهب 40% من هذا الإجمالي إلى العائلات الإيطالية ومؤسسات المساهمين"، موضحا أن المساهمة الضريبية في هذه الفترة بلغت 4.6 مليار يورو، بزيادة قدرها 700 مليون يورو مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023. (أنسامد).

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