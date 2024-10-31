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انخفاض إيرادات ستيلانتس في الربع الثالث بنسبة 27%

31 أكتوبر 2024, 14:06

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 31 - روما - قالت شركة ستيلانتس يوم الخميس إن صافي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 بلغ 33 مليار يورو، بانخفاض بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ذلك الانخفاض إلى انخفاض الشحنات والمزيج غير المواتي بالإضافة إلى تأثيرات التسعير وصرف العملات الأجنبية".

وانخفضت الشحنات المجمعة التي بلغت 1,148,000 وحدة بمقدار 279,000 وحدة، أو 20%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة المصنعة للسيارات أن الربع الثالث سجل "فجوات في الإنتاج في العديد من الطرازات مع بدء عملية انتقال المنتجات العالمية" مع "التخفيضات المخطط لها في أمريكا الشمالية والرياح المعاكسة من بيئة السوق الأوروبية الصعبة".

وأكدت ستيلانتيس يوم الخميس على توجيهاتها المالية لعام 2024، والتي تم تعديلها في 30 سبتمبر/أيلول، مشيرة إلى "مشاكل الأداء في أمريكا الشمالية" و "تدهور ديناميكيات القطاع العالمية".

وقالت ستيلانتيس إنها تتوقع أن يتراوح هامش الربح التشغيلي المعدل بين 5.5% و7% لعام 2024 بأكمله، بانخفاض عن تقديراتها السابقة "المكونة من رقمين"، بينما توقعت أن تنفق ما بين 5 و10 مليارات يورو نقدًا هذا العام، متراجعة عن توقعاتها السابقة "الإيجابية".

(أنسامد).

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