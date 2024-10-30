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مرسوم إيطالي لمحكمة العدل الأوروبية بقائمة الدول الآمنة

30 أكتوبر 2024, 08:39

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - أحالت محكمة بولونيا مرسوماً حكومياً جديداً إلى محكمة العدل الأوروبية يحدد قائمة بالدول الآمنة لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم.

وقد صدر قرار الإحالة رداً على استئناف قدمه طالب لجوء من بنغلاديش ضد اللجنة الإقليمية للاعتراف بالحماية الدولية.

وقال المرسوم الذي يدرج 19 دولة، بما فيها بنغلاديش كدولة آمنة، إن المحاكم الإيطالية لا تستطيع الحكم ضده استناداً إلى حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية يوم 4 أكتوبر، والذي بموجبه رفض قضاة روما احتجاز مجموعة من المهاجرين في مركز جديد تديره إيطاليا في ألبانيا في وقت سابق من هذا الشهر.

الدول الـ19 الآمنة التي تمت الموافقة عليها حديثاً، والتي تم تعزيز وضعها من خلال التشريع "الأساسي" الجديد الذي صدر بعد ثلاثة أيام من حكم محكمة روما، هي: ألبانيا، الجزائر، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، مصر، غامبيا، جورجيا، غانا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، المغرب، الجبل الأسود، بيرو، السنغال، صربيا، سريلانكا وتونس. (أنسامد).

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