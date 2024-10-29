ماتاريلا يدعو لإزالة الفجوات الإقليمية في الرعاية الصحية

(أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا السلطات الإيطالية إلى إزالة الفجوات الإقليمية في الخدمات الصحية الوطنية، والتأكد من أن الخدمات تُقدَّم بطريقة متساوية في جميع أنحاء البلاد بما يتماشى مع دستور البلاد.الجدير بالذكر أن هناك فجوة كبيرة بين الشمال والجنوب في الخدمات الصحية، وكثير من "السياحة الصحية" تحدث من الجنوب إلى الشمال.ويقول المنتقدون إن خطط "الحكم الذاتي المتمايز" الجديدة التي وضعتها الحكومة ستجعل هذا الأمر أسوأ.وأضاف ماتاريلا في حفل أقيم للاحتفال "بيوم البحث": "من الضروري إزالة وتجاوز ظروف الفجوة الإقليمية" خاصة فيما يتعلق بمكافحة السرطان".وتابع قائلاً: "شمولية الرعاية والمساواة في الحقوق مبادئ لا غنى عنها للجمهورية، كما ينص عليها الدستور". (أنسامد).

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