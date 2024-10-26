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تاياني: لم ترد أنباء عن مشاكل بين الإيطاليين في إيران

وزير الخارجية: تجنبوا خطر التصعيد بالدبلوماسية

26 أكتوبر 2024, 13:58

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه لم ترد أنباء عن وقوع مشاكل بين الإيطاليين في إيران بعد الضربات الإسرائيلية على أهداف عسكرية في الدولة الآسيوية يوم السبت ردا على هجوم طهران الصاروخي الباليستي على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية تاياني لـ Rainews24: "ليس لدينا أي أنباء بأي شكل من الأشكال عن تورط مواطنينا في الهجمات الإسرائيلية في إيران، لقد تحدثت هذا الصباح مع سفيرنا في طهران، مواطنونا جميعا بخير ولا يوجد ضحايا".

وأضاف تاياني إنه "مقتنع بأنه لن تكون هناك ردود فعل من الجانب الإيراني، إن خطر "التصعيد" موجود دائما ولكن أعتقد أنه خطر يمكن تجنبه من خلال العمل الدبلوماسي والتزام الجميع".

وقد صرح وزير الدفاع جويدو كروسيتو أيضا إنه لا يعتقد أن إيران سترد قائلا: "تم ضرب أهداف عسكرية، وكان الهجوم متوقعا". (أنسامد).

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