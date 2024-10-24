فيتو سيعمل لدى الاتحاد الأوروبي للوفاء بخطة التعافي من كوفيد

(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - قال الإيطالي رافاييل فيتو، نائب الرئيس التنفيذي المعين للمفوضية الأوروبية، إنه سيعمل لدى الاتحاد الأوروبي على احترام الالتزامات المدرجة في خطط التعافي الوطني والمرونة لما بعد كوفيد-19 بحلول عام 2026.وفيتو هو شخصية بارزة في حزب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني (أخوة إيطاليا)، والذي سيتولى مهمة التماسك الإقليمي وخطة التعافي الوطني والمرونة إذا أكد البرلمان الأوروبي ترشيحه للمنصب.وقد شغل منصب وزير الشؤون الأوروبية والجنوب والتماسك الإيطالي في حكومة ميلوني.وأشار فيتو إلى أن "أفضل طريقة لضمان استخدام صندوق التعافي بالطريقة الأكثر فعالية هي مساعدة الدول الأعضاء على احترام التزاماتها بالكامل بحلول عام 2026".وأكد أن "هذه مسؤوليتنا الجماعية وتحدٍ أساسي للدول والمفوضية".(أنسامد).

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