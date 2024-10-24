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اعتقالات ومصادرة أصول على خلفية عقود استضافة مهاجرين

عقود ممولة من خطة التعافي والمرونة الوطنية بعد كوفيد

24 أكتوبر 2024, 13:26

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - نفذت شرطة روما وفروزينوني، صباح الخميس، عملية كبرى تضمنت مصادرة أصول واعتقال مجموعة من الأشخاص المتهمين بالارتباط الإجرامي بهدف الحصول بشكل غير قانوني على عقود عامة مُنحت من خلال خطة التعافي والمرونة الوطنية بعد كوفيد، الممولة من الاتحاد الأوروبي (NRRP) لاستضافة المهاجرين.

وبحسب مصادر قضائية، فقد اعتُقل عدد غير محدد من الأشخاص، وتُجرى عمليات بحث من قبل فرقة الطيران التابعة لشرطة فروزينوني، وخدمة مكافحة الجريمة المركزية في روما.

وتأتي هذه العملية بعدما أصدر قاضي التحقيقات الأولية في فروزينوني أوامر اعتقال وتفتيش، بناءً على تحقيق أجرته وحدة روما التابعة لمكتب الادعاء العام الأوروبي.

يُتهم المشتبه بهم بـ "الارتباط الإجرامي بهدف الفساد" للفوز بعقود عامة مُمولة من خطة التعافي.

وقالت مصادر التحقيق إن من بين الموقوفين رجال أعمال ومهنيون يعملون في مقاطعتي فروزينوني ونابولي، بالإضافة إلى مسؤولين بلديين في فروزينوني.

وتم وضع المشتبه بهم قيد الإقامة الجبرية ومنعهم من توقيع عقود عامة مع الإدارة العامة.

وأفادت المصادر أن التحقيق الذي أدى إلى العملية يوم الخميس هو أحد النتائج الأولى للأنشطة التحقيقية التي نسقها المدعون الأوروبيون في قضايا فساد مشتبه بها مرتبطة بتمويل خطة التعافي. (أنسامد).

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