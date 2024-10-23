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ماتاريلا "مندهش" من نقد المفوضية الأوروبية للشرطة الإيطالية

23 أكتوبر 2024, 09:53

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - قال مكتب رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا إن الرئيس "مندهش" من وصف المفوضية الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب التابعة لمجلس أوروبا للشرطة الإيطالية بأنها تمارس التمييز العنصري ضد الأشخاص من الغجر وذوي الأصول الإفريقية.

وقال المكتب إن رئيس الجمهورية اتصل هاتفيا بقائد الشرطة فيتوريو بيساني معرباً عن دهشته من التصريحات الواردة في تقرير المفوضية الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب التابعة لمجلس أوروبا مؤكدا تقديره لقوات الشرطة.

وقد اتهمت هيئة مراقبة حقوق الإنسان المستقلة التابعة لمجلس أوروبا، الشرطة الإيطالية بالتمييز العنصري أثناء أنشطة المراقبة والتحقيق، مع الغجر والأشخاص من أصل إفريقي، وفقًا لأحدث تقرير مخصص لإيطاليا.

وأوضح التقرير، الذي تم تحديثه حتى أبريل 2024، وصاغته المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، "يبدو أن السلطات لا تدرك أهمية المشكلة ولم تفكر في وجود التمييز العنصري كشكل محتمل للعنصرية المؤسسية".

وخلصت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب إلى مطالبة إيطاليا بإجراء دراسة كاملة ومستقلة حول الوضع. (أنسامد).

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