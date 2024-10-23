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طقس سىء في صقلية وسردينيا وتوسكانا ولاتسيو وإميليا رومانيا.

23 أكتوبر 2024, 13:43

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإيطالية تحذيرا جديدا من سوء الأحوال الجوية في صقلية وسردينيا وتوسكانا ولاتسيو وإميليا رومانيا.

ويتوقع بيان الأرصاد أن يستمر سوء الأحوال الجوية في شمال إيطاليا من الأربعاء إلى الجمعة.

وسوف يزداد الوضع سوءا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع هطول أمطار غزيرة في ليغوريا وبييمونتي. ومع ذلك، سوف تسود ظروف مشمسة في الجنوب مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 26-27 درجة مئوية.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار غزيرة في سردينيا، وخاصة في الجنوب والشرق، وفي اتجاه المناطق التيرانية في الوسط وفي إميليا رومانيا.

وستكون المناطق الأكثر تضررا من الأمطار هي المناطق الساحلية بين لاتسيو العليا وتوسكانا وجبال الأبينيني في إميليا.

ويشير البيان إلى أنه ستستمر الاضطرابات في توسكانا وشمال شرق البلاد يوم غداً الخميس".

ومن ناحية أخرى، سيتسم يوم الجمعة 25 "بحرارة غير طبيعية مع درجات حرارة قصوى ستتجاوز محليا 26 درجة مئوية". (أنسامد).

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