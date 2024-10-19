إيطاليا من القلائل في حلف الأطلسي لم ترفع إنفاقها الدفاعي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إيطاليا من القلائل في حلف الأطلسي لم ترفع إنفاقها الدفاعي

وزير الدفاع:إنفاق إيطاليا الدفاعي ينخفض، بينما يرتفع لدى الآخرين

19 أكتوبر 2024, 16:51

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - صرح وزير الدفاع جويدو كروسيتو يوم الجمعة إن إيطاليا هي واحدة من الدول القليلة الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لم ترفع إنفاقها الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي كما دعا حلف شمال الأطلسي، وهذه مشكلة.

وقال في بروكسل: "إن 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع حقيقة اكتسبتها جميع الدول في حلف شمال الأطلسي ونحن من بين القلائل الذين لم يصلوا إليها بعد: هذه في الواقع قضية سياسية، لأننا ملتزمون بالوصول إليها، ولكنها أيضًا مشكلة للدفاع الإيطالي، لأنه في فترة مثل هذه لا تستثمر في الدفاع فقط لأنك جزء من تحالف، ولكن لأن الدفاع والردع ضروريان لضمان مستقبل ديمقراطي، أيضًا لأمتنا".

وأضاف كروسيتو إن مسار الإنفاق العسكري في ميزانية 2025 آخذ في الانخفاض في الوقت الحالي. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

16:51

إيطاليا من القلائل في حلف الأطلسي لم ترفع إنفاقها الدفاعي

11:01

ميلوني تدعو إسرائيل إلى بذل "جهد"، وستتصل بنتنياهو

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

16:51

إيطاليا من القلائل في حلف الأطلسي لم ترفع إنفاقها الدفاعي

11:01

ميلوني تدعو إسرائيل إلى بذل "جهد"، وستتصل بنتنياهو