إيطاليا من القلائل في حلف الأطلسي لم ترفع إنفاقها الدفاعي

(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - صرح وزير الدفاع جويدو كروسيتو يوم الجمعة إن إيطاليا هي واحدة من الدول القليلة الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لم ترفع إنفاقها الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي كما دعا حلف شمال الأطلسي، وهذه مشكلة.وقال في بروكسل: "إن 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع حقيقة اكتسبتها جميع الدول في حلف شمال الأطلسي ونحن من بين القلائل الذين لم يصلوا إليها بعد: هذه في الواقع قضية سياسية، لأننا ملتزمون بالوصول إليها، ولكنها أيضًا مشكلة للدفاع الإيطالي، لأنه في فترة مثل هذه لا تستثمر في الدفاع فقط لأنك جزء من تحالف، ولكن لأن الدفاع والردع ضروريان لضمان مستقبل ديمقراطي، أيضًا لأمتنا".وأضاف كروسيتو إن مسار الإنفاق العسكري في ميزانية 2025 آخذ في الانخفاض في الوقت الحالي. (أنسامد).

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