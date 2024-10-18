ميلوني : أوروبا بأكملها تتحدث عن النموذج الإيطالي الألباني

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - ردت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الخميس، على المعارضة التابعة لتيار يسار الوسط لانتقادها الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الإيطالية مع تيرانا لإنشاء مراكز استقبال مهاجرين تديرها إيطاليا على الأراضي الألبانية، قائلة إن الاهتمام الذي حظيت به هذه المبادرة في جميع أنحاء أوروبا يظهر قيمتها.وصلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية إلى ألبانيا يوم الأربعاء وعلى متنها أول مجموعة من المهاجرين الذين سيتم معالجة ملفاتهم بموجب النظام الجديد.وقد انتقدت أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان هذا المخطط، قائلين إنه يُخرج قضية المهاجرين من دائرة اختصاصهم، كما أنه مكلف للغاية.وكتبت ميلوني في صفحتها عبر منصة "إكس" : من الغريب أن نلاحظ كيف أنه بينما تناقش أوروبا كلها تقريبًا مبادراتنا للحد من الهجرة غير النظامية ووقف الاتجار بالبشر، وتعتبرها بعض الدول كنموذج، فإن اليسار الإيطالي لا يفكر إلا في مهاجمتها بطريقة غير متسقة.وأضافت : إن الدفاع عن الحدود ووقف الاتجار بالبشر ليس واجبنا فحسب، بل إنه أيضا أولوية لإيطاليا وأوروبا بأكملها.وفي وقت سابق من يوم الخميس، جددت إيلي شلاين زعيمة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، انتقادها للاتفاقية بين إيطاليا ألبانيا. (أنسامد).

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