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نحو4.5 مليون إيطالى يتنازلون عن العلاج بسبب قوائم الانتظار

17 أكتوبر 2024, 08:44

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - قال المجلس الوطنى للاقتصاد والعمل إن حوالى 4.5 مليون إيطالى تنازلوا عن العلاجات الطبية أو الاختبارات فى عام 2023 بسبب قوائم الانتظار الطويلة في الخدمة الصحية الوطنية وتكلفة اللجوء للقطاع الخاص أو بسبب المشاكل التنظيمية.

ويمثل ذلك حوالي 7.6٪ من السكان، ارتفاعًا من 7٪ في عام 2022 و6.3٪ في عام 2019.

وأظهر التقرير أن الإنفاق على الرعاية الصحية الخاصة في إيطاليا استمر في الارتفاع في عام 2022، حيث زاد بنسبة 5٪ إلى 40.2 مليار.

وأشار التقرير إلى أن عدد أطباء الأسرة في إيطاليا انخفض بأكثر من 6000 في السنوات العشر حتى عام 2022، عندما كان هناك 39366.

وأكد أن العدد من المقرر أن ينخفض أكثر حيث أن 77% من الأطباء العامين في البلاد يبلغون من العمر 54 عامًا أو أكثر، ونتيجة لذلك ارتفع متوسط عدد المرضى لكل طبيب عام من 1156 في عام 2012 إلى 1301 في عام 2022. (أنسامد).

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