كروزيتو: مغادرة اليونيفيل لبنان لن تعود بأي فائدة

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - أكد وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروزيتو أن مغادرة قوات اليونيفيل الخط الحدودي بين لبنان وإسرائيل لن يعود بأي فائدة، بل سيقوض مصداقية الأمم المتحدة نفسها.وأوضح كروزيتو خلال إحاطة صباح الخميس، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، بشأن الهجمات الاخيرة على قواعد اليونيفيل في لبنان، "أريد أن يكون الامر واضحا وللتسجيل: لا مجال للتشكيك في مشاركتنا في اليونيفيل، التي ستستمر طالما دعت الحاجة إلى ذلك، ولم تقرر الأمم المتحدة مع الدول الخمسين المشاركة خلاف ذلك".وتابع، "المغادرة الآن لن تعود بأي فائدة وستقوض ربما بشكل نهائي مصداقية الأمم المتحدة ذاتها".وأردف، "أردت أن أشير إلى الحاجة إلى تدخل حاسم وسريع من قبل الامم المتحدة من شأنه أن يضع اليونيفيل في وضع يسمح لها بممارسة الردع الحقيقي لاستخدام القوة".وبين، "يمكن تحقيق ذلك من خلال تصور خيارات عملياتية مختلفة، مثل وجود احتياطي يمكن نشره بسرعة في جنوب لبنان، وبالتالي ضمان حرية المناورة الكاملة للوحدات وتكييف المعدات والعتاد مع البيئة التي تعمل فيها". (أنسامد).

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