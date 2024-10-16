ميلونى:شروط صارمة على صفقات الأسلحة لإسرائيل

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى أن حكومتها فرضت شروطاً اكثر صرامة على اتفاقيات الأسلحة التى أبرمتها إيطاليا مع إسرائيل مقارنة بالدول الغربية الأخرى.أدلت ميلونى بهذا التصريح أمام مجلس الشيوخ فى تقريرها أمام البرلمان الإيطالى دفاعاً عن صفقات الأسلحة مع إسرائيل فى حربها ضد حماس فى غزة .وأضافت ميلونى" لقد أوقفنا كل شيءفقد علقت الحكومة على الفور جميع تراخيص التصدير الحجيجة ولم يتم تنفيذ جميع الاتفاقيات التى وقعت بعد السابع من أكتوبر".واشارت انه يتم تحليل التراخيص التى تم التصديق عليها من قبل على أساس كل حالة على حدة من قبل السلطة المختصة بوزارة الخارجية .واختتمت الكلمة بالقول"أود أن أذكر أن السياسة الإيطالية المتمثلة في المنع الكامل لجميع التراخيص الجديدة أكثر تقييدًا بكثير من تلك التي يطبقها شركاؤنا - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة- حيث يواصل هؤلاء الشركاء استخدام التقييمات على أساس كل حالة على حدة، بما في ذلك التراخيص الجديدة". (أنسامد).

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