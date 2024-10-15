ميلوني:اتفاقية المهاجرين في ألبانيا نموذج لاتفاقيات أخرى

(أنسامد) - أكتوبر 15 - روما - أشادت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني يوم الثلاثاء بالاتفاقية التي توصلت إليها حكومتها مع تيرانا لإنشاء مراكز مهاجرين تديرها إيطاليا على الأراضي الألبانية، حيث تتجه المجموعة الأولى من طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم حاليًا إلى تلك المراكز، مشيرة إنها يمكن أن تكون نموذجًا لاتفاقيات مماثلة مع دول أخرى غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.وقالت أمام مجلس الشيوخ أثناء تقديم تقريرها إلى البرلمان قبل قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع: "لقد وضعت إيطاليا مثالاً جيدًا من خلال التوقيع على بروتوكول إيطاليا وألبانيا لمعالجة طلبات اللجوء في الأراضي الألبانية، ولكن تحت الولاية القضائية الإيطالية والأوروبية".وأضافت: "الهيكلان اللذان تصورهما البروتوكول - مركز شينغجين ومركز جادر - جاهزان الآن ويعملان. لقد أخذنا بعض الوقت الإضافي لإنجاز كل شيء بأفضل طريقة ممكنة، لكننا راضون جدًا عن نتائج هذا العمل".وتابعت قائلة: "إنه مسار جديد وشجاع وغير مسبوق، لكنه يعكس تمامًا الروح الأوروبية ويتطلب اتباعه مع الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا".واختتمت بقولها: "كما أشكر رئيس الوزراء (الألباني) (إيدي) راما وحكومته بأكملها على إيمانهم بجودة وفعالية هذه المبادرة".(أنسامد).

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