ميلوني:اتفاقية المهاجرين في ألبانيا نموذج لاتفاقيات أخرى

وقالت أمام مجلس الشيوخ أثناء تقديم تقريرها إلى البرلمان قبل قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع: "لقد وضعت إيطاليا مثالاً جيدًا من خلال التوقيع على بروتوكول إيطاليا وألبانيا لمعالجة طلبات اللجوء في الأراضي الألبانية، ولكن تحت الولاية القضائية الإيطالية والأوروبية".
وأضافت: "الهيكلان اللذان تصورهما البروتوكول - مركز شينغجين ومركز جادر - جاهزان الآن ويعملان. لقد أخذنا بعض الوقت الإضافي لإنجاز كل شيء بأفضل طريقة ممكنة، لكننا راضون جدًا عن نتائج هذا العمل".
وتابعت قائلة: "إنه مسار جديد وشجاع وغير مسبوق، لكنه يعكس تمامًا الروح الأوروبية ويتطلب اتباعه مع الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا".
واختتمت بقولها: "كما أشكر رئيس الوزراء (الألباني) (إيدي) راما وحكومته بأكملها على إيمانهم بجودة وفعالية هذه المبادرة".
(أنسامد).
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