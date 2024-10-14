وصول نحو 500 مهاجر إلى لامبيدوزا اخر 24 ساعة

(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - سجلت جزيرة لامبيوزا 9 عمليات إنزال بإجمالى 487 شخصاً حيث اعترضت زوارق الدورية التابعة لفرونتكس وخفر السواحل والشرطة الإيطالية اخر السفن واحتجزتها.كان قد وصل فى نهاية اليوم 296 مهاجراً إلى الجزيرة بعد عملية انقاذ لخمسة قوارب صغيرة .وقد ابحرت سفينتان تقلان على متنهما بين 43 و100 شخص من صبراتة وزوارة فى ليبيا ومن صفاقس فة تونس .كما دفع المهاجرون ما بين 700 دينار تونسى و 6 الاف يورو.وينتمى المهاجرون الى السودان وكوت ديفوار وغينيا وماليزيا وبنجلاديش ومصر والعراق وباكستان.وقد أكد اخر 100 مهاجر رغبتهم فى الوصول إلى ألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة والنرويج اما الباقون وهو قلة فقد أعربوا عن رغبتهم بالبقاء فى إيطاليا. (أنسامد).

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