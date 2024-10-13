تاياني يطالب بتوضيحات بشأن الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل

(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - طالب نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم السبت، إسرائيل بتوضيحات بشأن الهجمات التي وقعت هذا الأسبوع على مقر بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) واثنتين من القواعد الإيطالية.وأعلنت بعثة الأمم المتحدة يوم السبت إصابة جندي خامس من قوات حفظ السلام بعد إصابة جنديين إندونيسيين بنيران دبابة استهدفت برج مراقبة في قاعدتها الرئيسية في الناقورة يوم الخميس وإصابة جنديين من سريلانكا يوم الجمعة. وقالت مصادر إن الجندي الخامس المصاب إندونيسي.وقال تاياني في تصريحات صحفية : نريد أن نعرف ما إذا كان ذلك خيارا سياسيا أم اختيارا للجيش على الأرض، مضيفا : إن جنودنا ليسوا إرهابيين من حزب الله ونحن أصدقاء لإسرائيل.وتابع : ننتظر نتائج التحقيق الإسرائيلي. لقد طلبنا من الحكومة الإسرائيلية ضمانات منذ أسابيع وحصلنا على تطمينات، ولكن كان هناك الكثير من الهجمات على جنود اليونيفيل.وأردف وزير الخارجية الإيطالي : لقد وقعت إصابات. لا يجب المساس بالجنود الإيطاليين. (أنسامد).

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