الرئيس الأوكراني زيلينسكي يلتقي البابا فرانسيس في الفاتيكان

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الجمعة إلى الفاتيكان للقاء البابا فرانسيس.واستمرت المحادثات بين البابا وزيلينسكي 35 دقيقة، من الساعة 9:45 حتى الساعة 10:20.بعد اجتماع خاص في غرفة المكتبة وتقديم الوفد الأوكراني، أعطى البابا زيلينسكي لوحة برونزية عليها زهرة متفتحة ونقش "السلام زهرة هشة"..وبدوره، أهدى زيلينسكي البابا لوحة زيتية تصور "مذبحة بوتشا. قصة ماريتشكا".كما قدم البابا فرنسيس لزيلينسكي رسالته بمناسبة اليوم العالمي للسلام هذا العام، ومجلدات الوثائق البابوية.بعد لقائه بالبابا، ذهب الرئيس الأوكراني ووفده إلى سكرتارية الدولة لإجراء محادثات.هذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها زيلينسكي الفاتيكان بعد إجراء محادثات مع البابا في 8 فبراير 2020 و13 مايو 2023.كما التقى البابا فرنسيس والرئيس الأوكراني في اجتماع ثنائي في 14 يونيو خلال قمة مجموعة السبع في بورجو إجنازيا في بوليا. (أنسامد).

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