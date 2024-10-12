إيطاليا تنفي هجوم ثالث على قاعدة إيطالية تابعة لليونيفيل

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - نفت وزارة الدفاع الإيطالية يوم الجمعة وقوع هجوم ثالث على قاعدة إيطالية تابعة لليونيفيل من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي جاء ذلك وسط تقارير متضاربة حول مزاعم عن قيام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي بتحطيم جدران القاعدة التي تعرضت للهجوم بالفعل يوم الخميس.وبعد التقارير التي تحدثت عن تعرض القاعدة للهجوم للمرة الثانية، أصدرت الوزارة بياناً قالت فيه إن وزارة الدفاع "تنفي بشكل قاطع هذه الادعاءات".وتؤكد عمليات التحقق التي أجريت في الميدان عدم وقوع أي هجوم آخر"."ويجري حالياً تنفيذ الأنشطة المتعلقة بترميم الهياكل التي تضررت سابقاً بالتنسيق والاتفاق الكاملين بين وحدات اليونيفيل الإيطالية والقوات المسلحة اللبنانية وجيش الدفاع الإسرائيلي".وأضافت وزارة الدفاع أن عملية الإصلاح "كانت ضرورية بسبب الأضرار التي لحقت بالقاعدة في الأيام الأخيرة، وتهدف إلى ضمان سلامة وتشغيل مرافق البعثة.وقالت "تم التخطيط للعمليات وتنفيذها بموافقة جميع الأطراف المعنية، مع ضمان الامتثال الكامل للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعمول بها".ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى "التحقق بعناية من المعلومات قبل نشرها، من أجل تجنب انتشار الأخبار التي لا أساس لها من الصحة والتي قد تثير القلق". (أنسامد).

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