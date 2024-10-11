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ميلوني : ما حدث لقوات اليونيفيل غير مقبول

11 أكتوبر 2024, 09:36

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الخميس، إن إيطاليا تقدمت بشكوى رسمية إلى إسرائيل بعد تعرض بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقاعدتين إيطاليتين للهجوم.

وأكد مكتب رئيسة الوزراء في بيان، أن الحكومة الإيطالية تقدمت باحتجاج رسمي لدى السلطات الإسرائيلية وشددت على أن ما يحدث حول قاعدة اليونيفيل غير مقبول، مضيفا أن ميلوني أجرت مباحثات هاتفية مع قائد القطاع الغربي لبعثة اليونيفيل الجنرال ميسينا.

وأضاف : ولهذا السبب، استدعت الحكومة، من خلال وزير الدفاع، السفير الإسرائيلي لدى إيطاليا.

وأعربت رئيسة الوزراء، التي تتابع التطورات عن كثب بالتنسيق الدائم مع وزير الخارجية أنطونيو تاياني ووزير الدفاع جويدو كروسيتو، عن "قربها الشخصي وقرب الحكومة القوي من جنودنا المنخرطين حاليا في لبنان في إطار بعثة الأمم المتحدة والبعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان".

وأكدت ميلوني أن إيطاليا تواصل تقديم عمل لا يقدر بثمن من أجل استقرار المنطقة وفقا لولاية الأمم المتحدة.

وتؤكد الحكومة على الدور الأساسي لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، وتواصل العمل من أجل وقف الأعمال العدائية وخفض التصعيد في المنطقة. (أنسامد).

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