ميلوني : هدف دعم إيطاليا لأوكرانيا بناء السلام

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن هدف الدعم الإيطالي لكييف هو وضع أوكرانيا في حالة تسمح لها بالتفاوض من أجل السلام.وقالت ميلوني في تصريحات مشتركة للصحفيين في نهاية اجتماع ثنائي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس : إن هدف دعمنا هو وضع أوكرانيا في حالة تمكنها من بناء السلام. السلام الذي لا يمكن أن يعني الاستسلام كما يقترح الكثيرون بشكل جبان. وهذا يشمل الدعم العسكري ودعم قطاع الطاقة.وتابعت : اتفقنا مع زيلينسكي على أهمية إشراك الجهات الفاعلة الدولية القادرة على إقناع موسكو بالجلوس على طاولة المفاوضات والتفاوض بمصداقية.وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية أيضا أنه سيتم تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا في روما يومي 10 و11 يوليو/تموز من العام المقبل.(أنسامد).

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