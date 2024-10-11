إسرائيل تقصف قواعد اليونيفيل للقوات الإيطالية في لبنان

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - صرح المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة أندريا تينينتي لوكالة الأنباء الإيطالية (ANSA) أن إسرائيل استهدفت يوم الخميس ثلاث قواعد تابعة لليونيفيل في جنوب لبنان.وتضم قوات اليونيفيل، المكلفة بمراقبة الأمن على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حوالي ألف عسكري إيطالي.ومن بين الثلاثة قواعد المستهدفة، هناك موقعان إيطاليان، بينما الموقع الثالث هو مقر البعثة.وقالت مصادر في المخابرات العسكرية اللبنانية لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن الجيش الإسرائيلي فتح النار يوم الخميس على إحدى القواعد الإيطالية على طول خط ترسيم الحدود مع لبنان.ووفقا للمصادر نفسها، بعد أن حلقت طائرة إسرائيلية بدون طيار مرارا وتكرارا فوق القاعدة، استهدفت نيران المدفعية الإسرائيلية مدخل المخبأ الذي يؤوي الجنود الإيطاليين.وأضافت أن أنظمة الاتصال بين القاعدة وقيادة اليونيفيل في الناقورة تضررت في الهجوم.وكشفت مصادر أمنية عسكرية لبنانية لوكالة أنسا أن اثنين على الأقل من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصيبا في الناقورة، موضحة أن المصابين هم جنديين من قوات حفظ السلام، ويحملان الجنسية الأندونيسية وأنهما أصيبا بعد أن أطلقت دبابة إسرائيلية النار على برج مراقبة في القاعدة.وقالت مصادر طبية محلية إن الإصابات ليست خطيرة. وذكرت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن بعض الكاميرات الموجودة في الموقعين الإيطاليين التابعين لليونيفيل تعرضت للقصف والتدمير في الناقورة، لكن لم يصب أي عسكري إيطالي. (أنسامد).

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