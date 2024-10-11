إسرائيل تقصف قواعد اليونيفيل للقوات الإيطالية في لبنان

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إسرائيل تقصف قواعد اليونيفيل للقوات الإيطالية في لبنان

11 أكتوبر 2024, 09:11

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - صرح المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة أندريا تينينتي لوكالة الأنباء الإيطالية (ANSA) أن إسرائيل استهدفت يوم الخميس ثلاث قواعد تابعة لليونيفيل في جنوب لبنان.

وتضم قوات اليونيفيل، المكلفة بمراقبة الأمن على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حوالي ألف عسكري إيطالي.

ومن بين الثلاثة قواعد المستهدفة، هناك موقعان إيطاليان، بينما الموقع الثالث هو مقر البعثة.

وقالت مصادر في المخابرات العسكرية اللبنانية لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن الجيش الإسرائيلي فتح النار يوم الخميس على إحدى القواعد الإيطالية على طول خط ترسيم الحدود مع لبنان.

ووفقا للمصادر نفسها، بعد أن حلقت طائرة إسرائيلية بدون طيار مرارا وتكرارا فوق القاعدة، استهدفت نيران المدفعية الإسرائيلية مدخل المخبأ الذي يؤوي الجنود الإيطاليين.

وأضافت أن أنظمة الاتصال بين القاعدة وقيادة اليونيفيل في الناقورة تضررت في الهجوم.

وكشفت مصادر أمنية عسكرية لبنانية لوكالة أنسا أن اثنين على الأقل من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصيبا في الناقورة، موضحة أن المصابين هم جنديين من قوات حفظ السلام، ويحملان الجنسية الأندونيسية وأنهما أصيبا بعد أن أطلقت دبابة إسرائيلية النار على برج مراقبة في القاعدة.

وقالت مصادر طبية محلية إن الإصابات ليست خطيرة. وذكرت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن بعض الكاميرات الموجودة في الموقعين الإيطاليين التابعين لليونيفيل تعرضت للقصف والتدمير في الناقورة، لكن لم يصب أي عسكري إيطالي. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

12:59

ميلوني : هدف دعم إيطاليا لأوكرانيا بناء السلام

09:36

ميلوني : ما حدث لقوات اليونيفيل غير مقبول

09:11

إسرائيل تقصف قواعد اليونيفيل للقوات الإيطالية في لبنان

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

12:59

ميلوني : هدف دعم إيطاليا لأوكرانيا بناء السلام

09:36

ميلوني : ما حدث لقوات اليونيفيل غير مقبول

09:11

إسرائيل تقصف قواعد اليونيفيل للقوات الإيطالية في لبنان