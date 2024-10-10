التحقيق في التجسس على حسابات بنكية لميلوني وشخصيات شهيرة

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - يحقق مكتب المدعي العام في مدينة باري في بوليا مع موظف سابق في بنك إنتيسا سان باولو يزعم أنه تمكن "بشكل غير مشروع" من الوصول إلى ما يقرب من 7000 مرة إلى الحسابات المصرفية لعملاء كبار الشخصيات بما في ذلك رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وشريكها السابق الصحفي أندريا جيامبرونو ورئيس مجلس الشيوخ إجنازيو لا روسا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة دوماني اليومية يوم الخميس.ويزعم أن الموظف السابق انتهك بيانات حساسة من خلال الوصول بشكل غير قانوني إلى الحسابات المصرفية لآلاف العملاء ومراقبتها، بما في ذلك شقيقة ميلوني أريانا، ورئيسة أمانة حزبها "إخوان إيطاليا"، ووزير الدفاع جيدو كروسيتو، ووزيرة السياحة دانييلا سانتانشي، والمدعي العام الوطني لمكافحة المافيا جيوفاني ميليلو وأعضاء الجيش، من بين آخرين، وفقًا للتقرير.كما تم انتهاك حسابات محافظي بوليا وفينيتو، ميشيل إميليانو ولوكا زايا على التوالي، ومدعي تراني، ريناتو نيتي، بالإضافة إلى ضباط الشرطة المالية ورجال الشرطة، حسبما أفادت صحيفة "دوماني".ولا يزال التحقيق مع الموظف، الذي طرده البنك في 8 أغسطس، مستمرًا.وذكرت الصحيفة اليومية أن المدعين العامين يحاولون تحديد سبب فحصه لهذا العدد الكبير من الحسابات، ومراقبة المعلومات الحساسة، بين 21 فبراير 2022 و24 أبريل 2024.ويركز التحقيق بشكل خاص على أكثر من 3500 عميل لديهم محافظ من 679 فرعًا لبنك إنتيسا سان باولو في جميع أنحاء إيطاليا، وفقًا للتقرير. (أنسامد).

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