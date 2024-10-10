موجة جديدة من الطقس السيء تضرب إيطاليا

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - بعد هدنة قصيرة، من المتوقع أن تضرب موجة جديدة من الطقس السيء مرتبطة ببقايا الإعصار كيرك الذي يمر حالياً فوق فرنسا وألمانيا ووسط وشمال إيطاليا بدءاً من غداً الخميس.وتتوقع الأرصاد هطول أمطار غزيرة في ليغوريا ولومباردي مع ضرب الطقس السيء أيضًا لمنطقة تريفينيتو الشمالية الشرقية والساحل التيراني بالكامل من توسكانا إلى كامبانيا في فترة ما بعد الظهر مع رياح قوية وهطول أمطار غزيرة.كما ستؤدي الرياح الجنوبية القوية إلى ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب مع ذروة تبلغ 34 درجة مئوية في صقلية و30 درجة مئوية في بوليا و28 درجة مئوية متوقعة أيضًا في منطقتي ماركي وأبروتسو الوسطى.وفي هذه الأثناء، سيعود الإعصار الأفريقي المضاد خلال عطلة نهاية الأسبوع مع سماء غائمة في الشمال الشرقي وتوسكانا وجزء من الجنوب، ليحل محله يوم السبت طقس مشمس في جميع أنحاء شبه الجزيرة وارتفاع درجات الحرارة، بما في ذلك في وسط الشمال. (أنسامد).

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