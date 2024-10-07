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ميلوني: التحفظ بشأن 7 أكتوبر ينم عن معاداة خفية للسامية

07 أكتوبر 2024, 18:59

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الاثنين إن التحفظ في تذكر وإدانة هجمات حماس في إسرائيل "يكشف عن معاداة السامية الخفية والواسعة النطاق"، وذلك في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لعملية 7 أكتوبر القاتلة.

وأضافت :"إن تذكر وإدانة ما حدث قبل عام ليس مجرد طقوس، بل هو شرط أساسي لأي عمل سياسي يجب أن نقوم به لاستعادة السلام في الشرق الأوسط، لأن التحفظ الذي نواجهه بشكل متزايد في القيام بذلك يكشف عن معاداة سامية خفية وواسعة النطاق يجب أن تقلق الجميع" وإشارت رئيسة الوزراء إلى أن "المظاهرات العامة التي جرت في الأيام القليلة الماضية أكدت ذلك للأسف".

كما سلطت ميلوني الضوء على حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها وكذلك على ضرورة احترامها للقانون الإنساني الدولي قائلة : "في هذا اليوم، نشدد على حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها والعيش بأمان داخل حدودها، ولكن أيضاً على ضرورة أن يتم ذلك في إطار احترام القانون الدولي الإنساني".

وأشارت رئيسة الوزراء إلى أنه "لا يمكننا، في الواقع، أن نظل متبلدي الإحساس أمام التكريم الضخم للضحايا المدنيين الأبرياء في غزة"، مضيفة أنهم "ضحايا مرتين: أولا لاستخفاف حماس التي تستخدمهم كدروع بشرية، ثم للعمليات العسكرية الإسرائيلية". (أنسامد).

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