ماتاريلا : راي تتمتع بالمصداقية لأنها متعددة ومستقلة

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم السبت، إن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (راي) تتمتع بالمصداقية لأنها تتسم بالتعددية والاستقلال.وأضاف ماتاريلا بمناسبة الاحتفال بذكرى إطلاق إذاعة راي : إن راي لا تزال رسالتها هي العمل من أجل تعزيز حرية الإعلام والثقافة.وتابع : إن الاستقلال والسلطة وتعدد الآراء والأصالة والاحترافية والابتكار هي السمات التي مكنت راي على مر السنين من تحقيق نتائج مرموقة وأن تصبح صوتًا موثوقًا به ومسموعًا.ولفت ماتاريلا : إن هيئة الإذاعة والتلفزيون تدرك أنها في خدمة المواطنين حصريًا، وفقًا لقانون المعلومات ووسائل الإعلام بالاتحاد الأوروبي بما يضمن تعددية الأصوات وجودة المنتج وإجراء عملية تحقق صارمة من المصادر في تدفق المعلومات. (أنسامد).

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