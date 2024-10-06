أوربان : سنجلب المهاجرين غير النظاميين إلى بروكسل

وأضاف خلال التجمع السنوي لحزب "الرابطة" اليميني في مدينة بونتيدا الإيطالية : سنحضر المهاجرين من بودابست إلى بروكسل ونتركهم هناك، في تصريحات حظيت بتفاعل كبير من جانب الحضور.
وتابع : إذا كانوا يريدون هؤلاء المهاجرين، فليحتفظوا بهم، وسط تصفيق حار من أعضاء الرابطة.
وتابع أوربان: لا تعتقدوا أن الأمر مستحيل، نحن مثال حي على ذلك"، مشيرا إلى أن "عدد المهاجرين في المجر صفر، ولا نسلم بلادنا للآخرين".
وأردف قائلا : نحن لا نسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالدخول، نحن ندافع عن الحدود. من يريد الدخول عليه أن ينتظر الإذن وعليه أن يفعل ذلك خارج حدودنا. (أنسامد).
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