أوربان : سنجلب المهاجرين غير النظاميين إلى بروكسل

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الأحد، إنه إذا استمرت موجات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا فإنه سيحضر المهاجرين إلى بروكسل ويضعهم أمام مكاتب الاتحاد الأوروبي هناك.وأضاف خلال التجمع السنوي لحزب "الرابطة" اليميني في مدينة بونتيدا الإيطالية : سنحضر المهاجرين من بودابست إلى بروكسل ونتركهم هناك، في تصريحات حظيت بتفاعل كبير من جانب الحضور.وتابع : إذا كانوا يريدون هؤلاء المهاجرين، فليحتفظوا بهم، وسط تصفيق حار من أعضاء الرابطة.وتابع أوربان: لا تعتقدوا أن الأمر مستحيل، نحن مثال حي على ذلك"، مشيرا إلى أن "عدد المهاجرين في المجر صفر، ولا نسلم بلادنا للآخرين".وأردف قائلا : نحن لا نسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالدخول، نحن ندافع عن الحدود. من يريد الدخول عليه أن ينتظر الإذن وعليه أن يفعل ذلك خارج حدودنا. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA