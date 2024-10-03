كروسيتو: جاهزون لإجلاء الإيطاليين من لبنان

(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - قال وزير الدفاع الإيطالى جويدو كروسيتو إن إيطاليا مستعدة لإجلاء رعاياها من لبنان إذا لزم الأمر.وأوضح الوزير أن " وزارة الدفاع مستعدة للقيام بدورها، وإذا لزم الأمر، يمكنها القيام بعمليات لإجلاء الإيطاليين في لبنان".وفي كلمته أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ، قال كروسيتو أيضًا إن "مستوى المخاطر بالنسبة لجيشنا لم يرتفع لأنه ليس هدفًا لهجمات مباشرة".وأشار "ومع ذلك، فإن الوضع صعب للغاية ومثير للقلق بسبب احتمال وقوع حوادث غير مرغوب فيها لا يمكن استبعادها".وتنشر إيطاليا أكثر من 1000 جندي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والتي يبلغ عددها الإجمالي حوالي 10500 جندي. ويوجد حوالي 200 إيطالي آخر في بيروت كجزء من المهمة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان (أنسامد).

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