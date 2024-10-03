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القبض على رئيس مقاطعة ساليرنو بتهم الفساد

اجراءات احترازية ضد 5 مشتبهين آخرين

03 أكتوبر 2024, 13:57

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - القت الشرطة الإيطالية، صباح الخميس القبض على فرانكو الفيري، عمدة كاباتشيو بيستوم الحالي ورئيس مقاطعة ساليرنو والعضو في الحزب الديمقراطي.

نفذ جنود القيادة الإقليمية للحرس المالي في ساليرنو أمرًا بتطبيق إجراءات احترازية شخصية وحقيقية ضده وضد خمسة مشتبه بهم آخرين متهمين بصفات مختلفة بارتكاب جرائم تعطيل حرية المزادات والفساد بفعل مخالفة الواجبات الرسمية.

وصدر أمر بالاحتجاز المنزلي ضد فيتوريو دي روزا وألفونسو دوريا، وهما على التوالي، الممثل القانوني والمدعي الخاص في Dervit spa، وكذلك إلفيرا ألفيري، الممثلة القانونية لشركة Alfieri Impianti S.r.l.

كما صدر الاحتجاز ضد شقيقة رئيس البلدية أندريا كامبانيلي، موظفة بلدية كاباتشيو وجزء من طاقم رئيس البلدية، وكارمين جريكو، المدير الفني لبلدية كاباتشيو. (أنسامد).

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