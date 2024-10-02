مجموعة السبع: الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط لا يزال ممكنا

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - أعلنت مجموعة الدول السبعة بعد مؤتمر بالهاتف، ترأسته رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني في قصر شيغي في روما، اليوم الأربعاء، أن الحل الدبلوماسي لأزمة الشرق الأوسط لا يزال ممكنا.وجاء في البيان الصادر من قصر تشيغي بعد الاجتماع الطارئ لمجموعة السبع حول الشرق الأوسط: "في سيناريو يتطور باستمرار، تم الاتفاق على العمل معاً لتعزيز خفض التوترات على المستوى الإقليمي، بدءاً من تطبيق القرار 2735 في غزة والقرار 1701 لتثبيت الاستقرار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".وأضاف البيان: "في التعبير عن القلق الشديد إزاء التصعيد الذي حدث في الساعات الأخيرة، تم التأكيد على أن الصراع على نطاق إقليمي ليس في مصلحة أحد وأن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكناً".واتفق القادة على البقاء على اتصال وثيق. (أنسامد).

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